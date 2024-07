Atp Umago oggi | orari e dove vedere gli italiani in campo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024)(Croazia), 25 luglio 2024 – Dopo le eliminazioni di Fabio Fognini, Luciano Darderi e Flavio Cobolli, in corsa per il titolo dell'Atp 250 disono rimasti - fra gli- unicamente Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti. Il piemontese viene dall'affermazione ai danni del francese Alexandre Müller, sconfitto per 7-5, 6-1, mentre il nativo di Carrara - al debutto nella manifestazione - ha mandato al tappeto l'argentino Marco Trungelliti con il punteggio di 6-4, 6-3. Nei quarti di finale, in programma in giornata, ecco che i due azzurri - impegnati suldel Goran Ivanisevic Stadium - cercheranno di allungare la striscia vincente per volare in semifinale. Sonego si troverà dall'altra parte della rete la testa di serie numero 4, ossia l'argentino Francisco Cerundolo, che nel turno precedente ha avuto ragione del croato Matej Dodig.