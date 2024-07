Altri 750mila euro dalla Regione per le somme urgenze dopo l’alluvione a Vaiano

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di giovedì 25 luglio 2024)– Il Comune dicontinua a lavorare sugli interventi del post-alluvione. Due le criticità in particolare: lo smaltimento dei rifiuti e la pianificazione degli interventi di messa in sicurezza del reticolo idraulico minore del territorio. Sono stati questi i temi al centro di un incontro della sindaca di, Francesca Vivarelli, con Monia Monni, assessora regionale all’ambiente, economia circolare, difesa del suolo, lavori pubblici e protezione civile. L’incontro si è tenuto ine hanno partecipato, per la stessa, anche i direttori Giovanni Massini (Protezione civile e difesa del suolo) e Andrea Rafanelli (Tutela dell’ambiente ed energia). Per il Comune dierano presenti il vicesindaco Davide Puccianti, l’assessore Enzo Polidori e il responsabile dell’Area 2, Claudio Franco.