Usa 2024 | ecco chi potrebbe essere il candidato vicepresidente di Kamala Harris

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Lacerca un: la rosa dei possibili candidati da affiancare aalle presidenziali del 5 novembre prossimo negli Stati Uniti è ancora lunga ma, a giudicare dalle indiscrezioni, dovrebbe limitarsi a una terzina di nomi tra governatori di Stati chiave e senatori, anche critici con l’amministrazione Biden. Una scelta cruciale per la candidata democratica in pectore alla Casa bianca e che dovrà risolversi al più presto, anche per motivi legali. Il processo di selezionePer evitare contenziosi in Ohio infatti entro il 7 agosto il Partito dovrà organizzare una consultazione online per indicare chi sfiderà l’ex presidente Donald Trump e il suo vice J.D. Vance.