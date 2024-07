Simest presenta la Misura Africa

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Lo strumento, operativo dal 25 luglio, prevede 200 milioni di euro per il potenziamento dei rapporti fra l’Italia e il Continente, con una duplice finalità: il supporto per la realizzazione di investimenti per lo sviluppo e l’innovazione delle imprese italiane con interessi ine attrazione di investimenti italiani verso i Paesini. Liquidità indirizzata agli investimenti per la transizione digitale ed ecologica, rafforzamento patrimoniale, acquisto di beni e macchinari strumentali, realizzazione di strutture commerciali e produttive in.Finanziabili anche le spese per la formazione professionale in Italia o indi personaleno, e quelle delle imprese italiane che esportano beni e servizi, o che si approvvigionano di materie prime strategiche.rivolta anche alle imprese italiane della filiera.