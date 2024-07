Sabatini | Dumfries è un giocatore valido Un fattore lo dimostra dato lo stipendio!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Denzelsembra molto vicino al rinnovo del contratto con l’Inter. Il giornalista Sandrosi è espresso sul suo profilo, ponendo l’accento su un aspetto. IL PUNTO – Denzele l’Inter sembrano destinati a rinnovare la propria storia insieme. Il calciatore olandese, infatti, pare aver deciso di venire incontro alle richieste economiche dei nerazzurri per prolungare la sua intesa con l’Inter. Quello che occorre, ora, è definire in maniera completa gli elementi su cui dovrà fondarsi il nuovo contratto da siglare tra le parti.e il suo ruolo all’Inter: il giudizio di! IL COMMENTO – Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, il giornalista Sandroha espresso il suo giudizio in merito al profilo die alla sua collocazione nello scacchiere tattico dell’Inter di Simone Inzaghi: «Che non sia da Inter è esagerato.