René Charles Eddy e Nelson chi sono i figli di Céline Dion

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Un grande amore e treche ancora oggi le ricordano i suoi giorni più belli:è mamma orgogliosa dei gemellioltre che del primogenito, che sta iniziando a seguire le sue orme. Oggi i suoi ragazzicresciuti ela ragione che la spinge a non mollare, a continuare a lottare per riprendere in mano la sua vita. Dalla prima diagnosi è passato del tempo ma lei ha combattuto moltissimo per tornare a esibirsi, anche quando ogni cosa sembrava perduta. Non è un caso se il suo arrivo a Parigi per le Olimpiadi 2024 è stato accolto con grande calore, visto che il suo pubblico l’aspettava da tempo. Chi èAngelil È ilo maggiore die già da tempo ha iniziato a seguire le sue orme. Classe 2001, ha dimostrato di avere un grande talento per la musica.