Prelevavano dal bancomat con carte di credito rubate | arrestati due borseggiatori

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Firenze, 24 luglio 2024 – Due uomini, che avevano appena prelevato condioltre 1100 euro in banconote da 20 da uno sportelloin zona San Lorenzo, sono stati sorpresi e denunciati dal reparto antidegrado della polizia municipale in servizio nella zona. E' accaduto nel pomeriggio di lunedì scorso quando i due, che utilizzavano la possibilità di prelevare fino a 20 euro senza dover inserire il pin, sono stati trovati in possesso delledie dei contanti. Sempre nel pomeriggio di lunedì, due pattuglie hanno fermato un'auto rubata in piazzale Jefferson, alle Cascine. Il veicolo è stato bloccato con a bordo tre occupanti, uno dei quali ha cercato di colpire gli agenti con calci e pugni. Tutti e tre sono stati portati al comando e denunciati.