Piede d’atleta e micosi di stagione cinque consigli prima dei farmaci

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Caldo. Umidità alle stelle. Attività sportiva. Mettete insieme questi tre ingredienti, mescolateli in proporzioni varie. E poi, monitorate la pelle. Perché l’epidermide, sottoposta a questi fattori esterni, rischia di trovarsi esposta ad un cocktail di cui farebbe a meno, visto che crea la condizione ottimale per la formazione di infezioni fungine, le cosiddette. I miceti, primo tra tutti la candida o per illa tinea pedis, tendono infatti a svilupparsi e proliferare proprio quando l’epidermide rimane umida, con la pelle che tende a macerare. Il rischio è massimo per chi fa sport, proprio perché la pelle accaldata, il sudore e l’umidità del corpo dopo una doccia sommaria possono favorire ancor di più aprire la porta ai funghi.