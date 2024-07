Parigi 2024 disinformazione e fake news pro-Russia | oltre 30 siti contro le Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 24 luglio 2024)Guard, piattaforma che monitora laonline, lancia l’allarme a poche ore dalla cerimonia di apertura delledi. Sono state rilevate infatti narrazioni false esu30di notizie inaffidabili, che pubblicano propaganda pro-anche sui social. In particolare, la maggior parte delle notizie false riguarderebbero presunte minacce terroristiche e rischi per la sicurezza in quel di. “Le affermazioni false in alcuni casi hanno assunto la forma di articoli o servizi giornalistici in realtà mai usciti – spiegaGuard – in altri quella di contenuti erroneamente attribuiti a brand o agenzie governative. Vi sono 10che appartengono alla rete Pravda, un gruppo digestiti in modo anonimo che ripubblicano contenuti da fonti pro-Cremlino e che spesso avanzano informazioni false o palesemente fuorvianti”.