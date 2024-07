Padel pronto a superare il tennis? Simone Cremona ne è certo

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Un fratello minorea spodestare il maggiore nel corso dei prossimi anni? I dati delsono in costante crescita il mondo delpotrebbe ben presto essere affiancato da questo sport che recentemente ha vissuto un boom pazzesco tra nuovi eventi, nuovi giocatori e coperture sempre maggiori., uno dei nostri giocatori più in vista in questo universo in risalita, si è lanciato in un pronostico davvero ambizioso: ilsupererà ilnel prossimo futuro. Le parole disul: “Non so quanto ci vorrà, ma supereremo il mondo della racchetta” “Se Novak Djokovic e ilpiù in generale devono stare attenti al? Io dico di sì – queste le parole di, giocatore simbolo delitaliano –.