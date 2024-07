Omicidio Bonomelli il figlio Emanuele | In questi due anni mai un messaggio di scuse

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Entratico. Non ha mai saltato un’udienzadell’imprenditore Angelo, morto in un parcheggio di Entratico dopo essere stato narcotizzato, rapinato e abbandonato incosciente nell’abitacolo della sua auto. “Lo dovevo a mio padre”, ha spiegato. Al termine dell’ultima udienza, durante la quale la Corte d’Assise ha condannato i quattro autori dell’esce dal tribunale accompagnato dall’avvocatessa Raffella Sonzogni, che lo ha assistito nella costituzione di parte civile. “Direi che giustizia è stata fatta, ma non posso dirmi soddisfatto, non è la parola corretta. Non si può morire così”, dichiara, visibilmente emozionato. “Non ho mai ricevuto delleda parte di chi ha ucciso mio padre, mai unalla famiglia, una lettera o altro. Nulla di nulla”, dice amareggiato.