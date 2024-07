Muore a 54 anni la sommelier Assia Bartolini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Prato, 24 luglio 2024 – Nella serata di lunedì è scomparsa, a soli 54dal gennaio del 2012 e dipendente dell’ufficio contabilità di Confartigianato prima nella sede di Poggio a Caiano e poi in viale Montegrappa. La donna, che lascia il marito Andrea con il quale si era sposata da poco, è venuta a mancare dopo aver lottato contro una brutta malattia. A piangerne la morte, oltre al fratello Cristiano e alla madre Marisa, anche i colleghi. «Per uno di noi è stata amore vero, amica, confidente e, da poco, moglie - il messaggio di Ais Toscana Delegazione Prato - Per molti di noi, una sicura spalla su cui contare in tanti servizi e nella vita, unaattenta, presente, coinvolgente. La compagna di burraco che sopportava le sclerate. Per tutti, una persona buona.