Modena Ecco la nuova maglia stile vintage

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Si respira storia, a guardarla. Ed è una storia che piace ai tanti tifosi che hanno pubblicato un commento al post social con il quale ilha lanciato laprima divisa da gioco, ufficiale. Gialla, con una striscia diagonale blu. Proprio come quelle affascinanti maglie utilizzate nel 2002 in occasione del match contro il Milan dei marziani e dei 90 anni del club e nel 2007 con il Bologna. Unica differenza è il colletto, non più come quello dello scorso anno ma a girocollo. Ma, la storia di questa scelta risale persino agli inizi degli anni ‘50, esattamente tra il 1953 e il 1955. Quasi 70 anni dopo, la squadra di Bisoli, con questadivisa, si pone l’obiettivo di riscrivere una storia rinnovata e innovativa, proprio come raccontato dallo stesso tecnico che ha fissato l’obiettivo in una lotta tra l’undicesimo e il sesto posto.