Mattarella dà il suo supporto a La Russa e sul giornalista aggredito | Un atto contro l’informazione

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Le parole del Capo dello Stato Sergio, che venerdì sarà presente alla cerimonia inaugurale di Parigi 2024, ha espresso solidarietà al presidente del Senato Ignazio Ladopo la foto postata a testa in giù. A dirlo Bianca Berlinguer durante un’intervista a Lastesso: “Ho detto presidente non sono questi i problemi ma grazie del tuo meraviglioso pensiero, della tua solidarietà”., intanto, oggi, 24 luglio, durante la cerimonia del Ventaglio ha parlato della libertà di informazione e delle recenti aggressioni ai giornalisti. Informare è raccontare «ciò che avviene, senza obblighi di sconti. Alla libertà di opinione si affianca la libertà di informazione, cioè di critica, di illustrazione di fatti e di realtà. Si affianca, in democrazia, anche il diritto a essere informati in maniera corretta».