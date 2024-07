Materie prime critiche in Italia se ne estraggono solo due su 34 Ecco la mappa completa dei giacimenti

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Sono soltanto due, su un totale di 34, leche siin. È quanto emerge dalla nuova banca dati sulle risorse minerarie redatto dall’Ispra, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. In base alle rilevazioni condotte nei mesi scorsi, sono 76 le miniere attive in. Di queste, ventiduealmeno una delleclassificate come «» dall’Unione europea, nel senso che la loro domanda (ma anche il loro valore) è destinata a crescere nei prossimi anni per sostenere gli sforzi della transizione ecologica e digitale.