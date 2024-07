Mali-Israele oggi in tv calcio maschile Olimpiadi Parigi 2024 | orario e canale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Il torneodidei Giochi Olimpici diè pronto ad iniziare, con le prime partite previste per la giornata di mercoledì 24 luglio. Tra le diverse nazionali in campo, saranno presenti anche, squadre impegnate a partire dalle 21:00. Il match, in scena allo stadio Geoffroy-Guichard, è valido per la fase a gironi del Gruppo D, di cui fanno parte anche Giappone e Paraguay, in campo nel tardo pomeriggio. VAI ALLA DIRETTA TESTUALE– PROGRAMMA GENERALE GIORNO PER GIORNO– ITALIANI IN GARA TORNEO– IL REGOLAMENTO TORNEO– IL CALENDARIO La partita sarà trasmessa in diretta da Eurosport 5 (253 di Sky) e in streaming su Sky Go e su Discovery Plus, a cui è possibile accedere previo abbonamento. Non è invece prevista una copertura Sky né in chiaro. In alternativa, Sportface.