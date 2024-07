L’inizio di una nuova avventura | Diletta Leotta è già al lavoro per la nuova edizione de La Talpa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024)fa in suo ingresso a Mediaset in tutti i sensi con uno scatto postato sui social e una scritta a commentare: “di una”. Dopo l’esperienza con il podcast “Mammante”, dove la conduttrice ha intervistato diversi personaggio di spicco, arriva il compito di risollevare un format storico, condotto da Paola Perego in primis, che però avrà diversi elementi di novità rispetto alla versione che tutti conosciamo. Agli ultimi palinsesti Mediaset “La– Who Is The Mole” è stato annunciato da Pier Silvio Berlusconi in via definitiva. Il reality nella vecchia versione vedeva al centro un gruppo di concorrenti vip “sospettati”. Lo scopo del gioco è trovare e smascherare “La”, il un sabotatore che si nasconde in incognito tra i concorrenti.