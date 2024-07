La preparazione si fa sentire Cesena stanco Mignani non fa drammi | Contento dei miei

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Buon galoppo per ilcontro la Primavera 1 che ha messo a dura prova la prima squadra. Michelesi mostra soddisfatto della prova dei suoi a quattro giorni dalla fine del ritiro ad Acquapartita. Cominciano ad intravvedersi le gerarchie e il mister sta dando minutaggio a chi ritiene vicino al posto da titolare, facendolo giocare per oltre un’ora. Poi largo ai rincalzi o a chi ha la valigia in mano. "Saber ha un problema alla schiena e l’ho tenuto a riposo, ho sensazioni positive per il resto. Nonostante la stanchezza che ieri ha toccato il picco. Poi la Primavera aveva stimoli infiniti contro la prima squadra e quindi ha dato il massimo. Ripeto un concetto che esprimo sin dal primo momento. Questi ragazzi offrono grande disponibilità e sono moltodi questo". Qualcosa è mancato pur considerando la verve dei ragazzini.