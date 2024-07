Ita-Lufthansa | in attesa delle nozze l’ex Alitalia ha aumentato il suo valore con soldi pubblici

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Dal giorno della decisione del Mef di cedere il 41% di Ita Airways (il clone di) per ildi 325 milioni di euro, sono passati quasi tre anni. L’operazione consentirà da una parte adi potenziare i propri servizi in Italia, uno dei maggiori mercati in Europa e dall’altra all’Italia di tenere in vita una fiammella tricolore tra i cieli. Se i risultati finanziari di Ita miglioreranno,avrà un’opzione per assicurarsi la piena proprietà per il 2030.”Aconsegniamo un’azienda sana, ora si lavori ad un piano più ambizioso”, ha detto il presidente di Ita in questi giorni. Da allora il(sottostimato) del 41% ceduto ai tedeschi è cresciuto (notevolmente) grazie, di nuovo ai contribuenti italiani.