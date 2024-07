In Valconca spettacoli teatrali all' alba e al tramonto per i 700 anni di Marco Polo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 luglio 2024)(Rimini), 24 luglio 2024 - Debuttano ale all’i primi tre episodi de “Il Milione e altre Avventure”, il nuovo spettacolo di Città teatro per Mille e una notti in, V edizione. Il format dello spettacolo è quello del racconto con recitazione, musica dal vivo, narrazione in acustico, con danza e canto, illuminato solo dalla luce naturale delle albe e dei tramonti, negli scenari mozzafiato offerti dai nove borghi della(Morciano di Romagna, Saludecio, San Clemente, Mondaino, Montegridolfo, Montefiore Conca, Gemmano, Montescudo - Monte Colombo, Sassofeltrio). Lo spettacolo debutta venerdì 26 Luglio alle 19.30 a Montegridolfo, nella Piazzetta di Palazzo Viviani (Episodio 1- Zaiton, l’emporio del mondo), sabato 27 luglio alle 19.