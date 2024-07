Il ‘triangolo’ Napoli-Osimhen-Psg Intanto Lukaku…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Il-Psg: di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. “Sul prezzo e sui valori: il Psg non ha intenzione di andare oltre i 90 milioni finiti dentro il precedente pacchetto con l’incedibile Kvara; e il, forte della clausola rescissoria da 130 milioni inserita nel contratto di Osi, non vuole rinunciare a un affare a tre zeri”. Ilnon vuole allontanarsi troppo dai “Ovvero: i francesi vogliono un sostanzioso sconto, mentre il club azzurro non vuole allontanarsi troppo dai parametri stabiliti e intende chiudere il colpo a una cifra superiore ai 100 milioni. Per la cronaca: gradirebbe in parziale contropartita il trequartista coreano Kang-in Lee, però Luis Enrique ha posto il veto”. E’ probabile che Victor Di seguito altre righe tratte dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. “È il gioco dei 9.