Il governo Meloni è allergico ai giornalisti infiltrati

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Qualche settimana fa, la definizione di “infiltrato” era stata accostata – con toni non propriamente positivi – aidi Fanpage che avevano condotto un’inchiesta sul movimento giovanile di Fratelli d’Italia, sulle sue ideologie e sulle affermazioni che più volte venivano riportate all’interno di questa cerchia ristretta. Almeno tecnicamente, tuttavia, l’inchiesta di Fanpage seguiva la metodologia degli: ierano degli insider che, fingendo di far parte del gruppo di Gioventù Nazionale, ne hanno acquisito informazioni. Quando però si parla di Andrea Joly, il cronista de La Stampa che stava riprendendo un incontro di Casapound e che per questo motivo è stato picchiato da alcuni militanti, non si può tecnicamente riferirsi al giornalista come a un infiltrato.