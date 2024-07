I detenuti del carcere di Brescia scrivono a Mattarella | Situazione infernale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 24 luglio 2024), 24 luglio 2024 – Una popolazione carceraria che supera del 207 per cento la capienza normale con 330a fronte dei 190 consentiti. Nel rapporto Antigone pubblicato ieri ilno di Canton Mombello si ritaglia il poco invidiabile primato di secondo penitenziario più affollato d’Italia, fra i peggiori anche per vetustà e carenze strutturali, che lo rendono un inferno d’estate e d’inverno per il caldo e il freddo insopportabili. Peggio dici sono soltanto Milano San Vittore maschile (227,3%), Foggia (199,7%), Taranto (194,4%), Potenza (192,3%), Busto Arsizio (192,1%), Como (191,6%) e Milano San Vittore femminile (190,7%). Il tutto complessivamente a fronte di una media nazionale del 130,6 per cento, con circa 14miladi troppo rispetto alle capienze regolamentari.