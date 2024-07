I campioni della ruzzola si sfidano per la conquista del titolo nazionale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Campionatodiindividuale Uisp, buona la 47esima per la tappa marchigiana che ha visto sfidarsi numerosidurante la due giorni dedicata al tradizionale gioco. Ora l’obiettivo è salvare lae darle continuità. Are ildi "CampioneIndividuale 2024" sono stati Duccio Ceccacci (Ostra) per la categoria A e Bruno Ferroni (Siena) per la B. Oltre a loro, sono stati premiati i primi dieci di ogni categoria. "Siamo pronti – ha commentato entusiasta il sindaco Giuseppe Montesi - ad ospitare anche una gara di lancio del formaggio". "Siamo molto soddisfatti di questa manifestazione: sia dal lato dell’organizzazione, che è stata ottima, sia da quellopartecipazione, con persone arrivate nelle Marche da varie Regioni d’Italia - – commenta Simone Ricciatti, presidente regionale Uisp Marche Aps -.