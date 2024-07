Highlights e gol Argentina-Marocco 1-2 | Olimpiadi Parigi 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Ilcon glie i gol di2-2, match valido per ledi. E’ iniziato il torneo di calcio maschile e lo ha fatto con una partita davvero emozionante a St. Etienne, allo stadio Geoffroy-Guichard. L’Albiceleste, considerata tra le favorite, subisce due gol in pochi minuti, a cavallo tra primo e secondo tempo, con la doppietta di Rahimi (prima rete splendida di squadra, seconda su rigore). Quindi, a venti minuti dalla fine Giuliano Simeone, terzogenito del Cholo, la riapre, e quando l’arbitro Nyberg concede 15 minuti di recupero, arriva il gol del 2-2 ma la partita viene interrotta per invasioni di campo. E riprenderà due ore dopo con il gol annullato per fuorigioco. Storico trionfo per il, i Giochi dell’cominciano in salita.