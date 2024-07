Guardate con chi era Mirko e Perla lo scoop sul tradimento e scoppia il caos vero

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Qualcuno lo aveva sostenuto dai tempi dell’ultimo Grande Fratello se non prima, che all’accanito fandom dei Perletti piaccia o meno. Altri si augurano sia solamente frutto di un’incomprensione. Per adesso, non si capisce bene cos’è successo traVatiero eBrunetti. Le foto con un’altra e le sue ‘minacce’. Secondo una parte di pubblico il 26enne di Rieti, durante il Grande Fratello 2023 di Alfonso Signorini, ha deciso di riavvicinarsi aVatiero, scaricata mesi prima a Temptation Island per Greta Rossetti, per la fama che ne avrebbe tratto, soprattutto dopo la vittoria di lei nel reality. Oggi le foto choc. Lui si difende. Naturalmente sono soltanto delle supposizioni fatte dai fan in questo ultimo anno fatto diVatiero eBrunetti in ogni dove, tra social e televisione.