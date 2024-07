Disagi idrici a Benevento l’opposizione attacca Mastella

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Ie le interruzioni nel servizio idrico non rappresentano una priorità per l’Amministrazioneche, evidentemente, non intende affrontare la questione in un’adunanza pubblica di Consiglio Comunale. Nonostante la nostra richiesta, depositata il 4 luglio, di convocazione ad horas sull’emergenza idrica e sulle continue interruzioni della fornitura dell’acqua che i cittadini stanno subendo, in violazione di quanto previsto dal regolamento, l’argomento non è stato iscritto all’ordine del giorno del Consiglio convocato per venerdì”. Così in una nota i consiglieri comunali Raffaele De Longis, Giovanni De Lorenzo, Francesco Farese, Floriana Fioretti, Giovanna Megna, Angelo Miceli, Angelo Moretti, Luigi Diego Perifano, Vincenzo Sguera, Maria Letizia Varricchio.