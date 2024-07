Dallinga subito in campo con il Bologna a Valles arriva la dedica di Zirkzee

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024)(Bolzano), 24 luglio 2024 – Prime sgambate con i nuovi compagni per Thijs. Il nuovo attaccante delto anel tardo pomeriggio di ieri si è già unito al gruppo agli ordini di Vincenzo Italiano e questa mattina è stato il primo a entrare inper l’allenamento, accolto dagli applausi dei tifosi giunti in Val Pusteria per seguire il ritiro dei rossoblù. ALLENAMENTODEL 24-07L’olandese ha risposto agli incitamenti salutando i suoi nuovi supporter. Il ragazzo di 24 anni ha preso il posto di Joshuadopo che il Manchester United ha convinto l’attaccante a scegliere la Premier League dopo aver conquistato la Champions con il. Una scelta che la punta orange non ha fatto a cuor leggero ma che ha voluto giustificare con la volontà di crescere ancora in un club più blasonato.