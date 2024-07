Contro il fast fashion si torni alla moda di un tempo | tessuti di qualità e scelte consapevoli

Leggi tutta la notizia su fmag

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Un ritorno alle origini, non solo a unafatta didie disegni capaci di ispirare e trasformareildilagante, ma anche ai sogni di una ragazza mai sopiti dal percorso che la vita ha scritto per lei. La “favola” di Vittoria Allocca è una storia di resilienza che corre su due binari paralleli. Da Sant’Anastasia, provincia di Napoli, classe ’92, una laurea in Scienze Politiche e un master in Comunicazione e Marketing della 24 Ore Business School, Vittoria ha trovato lavoro come addetta amministrativa di una nota azienda campana, ma non ha mai abbandonato il sogno da bambina di disegnare vestiti e indumenti. Con sacrificio e dedizione, e un pizzico di visione laterale, è riuscita nel suo intento: oggi ha un marchio, Vittoria Allocca, appunto, e la sua prima collezione di abiti.