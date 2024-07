Coliandro incontra Bridgerton | chi è la protagonista della serie Netflix che ha recitato nella fiction Rai

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Oggi è una delle attrici più amate dai fan dima nel 2017, agli inizisua carriera, haanche in un episodioRai L'ispettore: ecco di chi stiamo parlando. Prima dei drammi dell'era Regency, prima di corsetti e carrozze, una delle protagoniste diha incrociato la sua strada con quella de L'ispettore, che stasera termina il suo ciclo di repliche su Rai2. Di chi si tratta? Di Simone Ashley, l'attrice britannica cheseconda stagione del dramma in costume targatoha vestito i panni di Kathani "Kate" Sharma, futura moglie del visconte Anthony. Nata nel 1995 in Inghilterra da genitori sri lankesi, Simone Ashley ha debuttato in TV nel 2016 partecipando a due episodifantasy Wolfblood. A quel piccolo ruolo ne sono seguiti