Caos televoto Sanremo 2024 | andati persi oltre 6 milioni di sms

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Non solo la multa per pubblicità occulta, oggi l’Agcom si occupa anche di un altro aspetto controverso che ha segnato l’ultima edizione del Festival di. Ci riferiamo aldella serata finale. In particolare, la polemica che si è scatenata riguardava i numerosissimi voti inviati via sms, alcuni dei quali senza la conferma di ricezione che ne sancisce il buon esito. Oggi l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha diramato un comunicato nel quale si legge: Nell’ultima serata sono stati fatturati circa 1,8di voti con relativo riscontro all’utente mediante SMS, altri circa 0,9hanno ricevuto un SMS di informativa di mancato addebito, mentre 0,3voti non validi, pur essendo stati elaborati, non sono stati riscontrati.