Calciomercato il Napoli informa | Hermoso non fa parte dei nostri obiettivi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Tramite un post su X, ilha voluto definitivamente mettere a tacere i rumors in merito ad un possibile arrivo di Mario. Il difensore spagnolo è stato accostato da inizio mercato a tante squadre, compresi inopei, che però non sarebbero affatto interessati a lui. “La linea della difesa è stata completata con gli arrivi di Marin e Buongiorno – si legge – Il pur bravonon fadeglidel“. Il classe 1995, svincolato dopo la scadenza del contratto con l’Atletico Madrid, continua dunque a guardarsi intorno ma da oggi ha una squadra in meno tra le possibili destinazioni. Tuttosport continua a parlare dial. La linea della difesa è stata completata con gli arrivi di Marin e Buongiorno.