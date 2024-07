Attentato con autobomba a Mosca giallo su identità feriti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024), 24 lug. (Adnkronos) - E' mistero sul ferimento di due persone nell'con, che potrebbe essere "collegato alla guerra in Ucraina": gli inquirenti negano che siano rimasti coinvolti il comandante del Centro militare di comunicazioni satellitari russo e di sua moglie. Le autorità hanno rivelato che un ordigno ha distrutto un'auto in un cortile residenziale nella parte settentrionale della capitale russa. Si ritiene che Andrei Torgashov, 50 anni, colonnello, e sua moglie Maya siano rimastinel presunto tentativo di omicidio. Secondo quanto riferito - scrive il Daily Mail - il colonnello, un ufficiale dell'intelligence militare del Gru, sarebbe in gravi condizioni a seguito dell'operazione chirurgica per l'amputazione di entrambe le gambe dopo l'esplosione. Anche sua moglie avrebbe riportato lesioni al viso.