Allarme listeria nel gorgonzola Auricchio e Colombo l’allerta del Ministero della Salute | ecco il lotto ritirato dal mercato

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Ilha lanciato l’: undipiccante DOP a marchiopotrebbe essere contaminato dal batteriomonocytogenes. Il richiamo riguarda ilnumero 259404601, venduto in forme intere e in formati da 1/8, 1/16 e 200 grammi. La notizia ha destato preoccupazione tra i consumatori, ma l’azienda produttrice, GennaroSpa, si è affrettata a rassicurare i consumatori: in un comunicato stampa, ha chiarito che il richiamo è puramente precauzionale e che nessun caso di malattia legato al consumo del prodotto è stato segnalato finora. Ma da dove nasce l’? La segnalazionepossibile contaminazione è emersa durante un controllo a campione effettuato in Corea del Sud.