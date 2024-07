Albosaggia fra eccellenze e inclusione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Soltojo chiama, Spah risponde: adprende il via la terza edizione di una kermesse che unisce eccellenza culinaria esociale. Il 25 luglio e il 25 settembre 2024, si terrà la terza edizione di "Soltojo chiama, Spah risponde", un’iniziativa che ha saputo conquistare il cuore e il palato dei suoi partecipanti nelle edizioni precedenti. E così in queste due date il ristorante di Caiolo si prepara ad accogliere nuovamente i suoi ospiti per due serate all’insegna della buona cucina e della solidarietà. Questa esperienza culinaria, nata dalla collaborazione tra lo chef Giovanni Caracciolo e la Fondazione, vede il supporto delle amministrazioni comunali locali e rappresenta un esempio virtuoso disociale.