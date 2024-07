Airola settimana di tensioni nel carcere minorile Il Sappe | Sfollare i detenuti e avviare lavori di ristrutturazione

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAncora unaad alta tensione, quella appena terminata, presso l’IPM didove si continuano a registrare tumulti e disordini. Lo denuncia il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria. Nello specifico, un detenuto di origini straniere, trasferito dall’IPM di Milano, ha messo in subbuglio l’ordine e la sicurezza, minacciando il personale di Polizia Penitenziaria e mettendo in essere gesti di autolesionismo. Dopo varie richieste, il detenuto in questione è stato trasferito neldi Nisida. Ciò non di meno, altri due(peraltro con precedenti per tentata evasione) sono stati trasferiti da Nisida ad