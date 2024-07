Agcom a Sanremo 2024 pubblicità occulta scarpe Travolta

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) ''La Commissione per i servizi e i prodotti dell'ha approvato una sanzione di euro 206.580,00, pari a venti volte il minimo edittale, alla Rai per la violazione delle disposizioni relative alla corretta segnalazione dei messaggi pubblicitari durante la "74ª edizione del Festival della canzone italiana di". La violazione accertata riguarda ladi un noto marchio dinel corso dell'esibizione di Johninsieme ad Amadeus, conduttore del Festival. ''L'Autorità - spiega ancora una nota - ha ritenuto di estrema gravità l'episodio, in quanto l'esposizione del prodotto è avvenuta nel corso del principale programma televisivo della Rai in termini di audience e durante l'esibizione di un ospite di chiara fama internazionale, con notevoli effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori.