Twisters ha una scena post credits?

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di martedì 23 luglio 2024) Quando è stato annunciato un sequel di Twister del 1996, c’era grande scetticismo da parte del pubblico, che è stato spazzato via da una narrazione inedita, ottime prove attoriali e il grande successo al botteghino di. In virtù di questi promettenti risultati, tanti si stanno chiedendo se ci sarà un secondo capitolo del disaster movie appena uscito e se il film presenti unao mid-che anticipi futuri sviluppi. La risa è sì, o meglio, si tratta di unamid-, in cui scopriamo che strada hanno intrapreso i personaggi: Kate ha lasciato il lavoro per lavorare con Javi e Tyler per realizzare il sogno iniziale del suo team. Inoltre, è pronta per una seconda possibilità in amore, svolta che si collega direttamente alla trama del film, dove Jo e Bill decidevano di inseguire l’amore piuttosto che il divorzio.