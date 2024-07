Triathlon orari Olimpiadi Parigi 2024 | gli italiani in gara giorno per giorno calendario tv

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 23 luglio 2024) L’Italia sarà rappresentata allediin tutte le specialità del. Saranno tre gli eventi da medaglia previsti ai Giochi:individuale maschile martedì 30 luglio alle 8.00, prova individuale femminile mercoledì 31 luglio alle 8.00 e staffetta mista lunedì 5 agosto alle 8.00. Nella prova individuale maschile saranno al via Alessio Crociani e Gianluca Pozzatti, mentre nella medesimafemminile sono iscritte Alice Betto, Bianca Seregni e Verena Steinhauser, infine l’Italia sarà presente anche nella staffetta mista, per la quale le frazioniste non sono ancora state definite. La diretta tv per gli abbonati sarà fruibile su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), ma gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250).