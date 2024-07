Sostegno incondizionato rischiano l' arresto per una disgrazia Cutro Salvini con le forze dell' ordine | attacco ai pm

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Diciassette mesi dopo la strage di, chiusa l'inchiestaa procura di Crotone sulle presunte responsabilità di quella drammatica notte durante la quale persero la vita 98 migranti, 35 di loro erano bambini. Imprecisato il numero di dispersi, che dovrebbero essere una decina. Secondo gli inquirenti la tragedia si poteva evitare. Sotto accusa ci sono sei persone, tra Guardia di Finanza e Guardia Costiera. I capi di imputazione sono di falso, omissione in atto d'ufficio e strage come conseguenza di altro reato. Secondo i pm, le maggiori responsabilità sarebbero attribuibili alla Finanza, che non avrebbe dato alla Guardia costiera le indicazioni necessarie per far scattare i soccorsi.