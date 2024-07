Senza più Biden Trump è spacciato L’analisi del politologo Larry Sabato ribalta i pronostici

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 23 luglio 2024) Con il passo indietro di Joee il voto virtuale di 300 delegati del suo partito in California, Kamala Harris ha ufficialmente lanciato la sfida a Donald, nelle elezioni americane più folli degli ultimi anni. La nuova candidata alla Casa Bianca ha parlato per la prima volta dal suo quartier generale attaccando l’avversario, definito truffatore e predatore sessuale. Ma ha anche deciso che non sarà al Senato per il discorso di Benjamin Netanyahu: vedrà il premier di Israele in un incontro privato. Quello che tutti si pongono, però, è il più banale dei quesiti: Kamala Harris può vincere contro? I sondaggi per ora la danno in svantaggio, ma diversi esperti puntano sulla possibile sorpresa.