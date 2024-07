San Giovanni | basta furti nei negozi servono controlli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 luglio 2024) Arezzo, 23 luglio 2024 – Prosegue la scia di colpi ai danni delle attività commerciali di SanValdarno. Tra ianti sale la preoccupazione di finire quotidianamente bersaglio di chi pare aver scelto di fare del “ladro” una professione. È sempre più frequente vedere aggirare tra iladri a caccia di monete e banconote. Delinquenti che notte tempo forzano porte e danneggiano vetrine per poi entrare all'interno deiper rubare denaro. Un fenomeno per il quale adesso l'associazione di categoria, dopo aver raccolto le segnalazioni e le lamentele degli associati chiede un interventi risolutivo e immediato per mettere fine a uno spiacevole fenomeno che si sta prolungando nel tempo. Un malcostume che sta destando preoccupazione nella categoria bersaglio di episodi di microcriminalità.