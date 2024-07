Roma | Festa M5s bene rimozione bus turistici da viale delle Milizie

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 23 luglio 2024) (Nova) – “Un primo passo “che ci piace e piace ai residenti del Centro. Sono stati rimossi oggi i tre stalli per busda poco creati a. I mezzi, parcheggiati davanti alle finestre, sostavano per ore anche a motori accesi, causando smog e disagi per i cittadini”. Cosi’ in una nota la capogruppo M5s in MunicipioI Federica. “Si e’ dato seguito quindi al nostro atto che richiedeva lo spostamento dei busdalla zona del Vaticano, sia per problemi di viabilita’ ma anche di vivibilita’. Attendiamo ora che si proceda allo spostamento degli altri stalli suGiulio Cesare edei Bastioni di Michelangelo, approfittando anche dei nuovi parcheggi di scambio che sorgeranno fuori dall’Anello ferroviario grazie ai fondi del Pnrr”.