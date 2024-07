RMC | Osimhen-PSG distanza sulle cifre | Chelsea e Al-Ahli alla finestra

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 23 luglio 2024) La trattativa tra Napoli e PSG perè in stallo. RMC Sport rivela i dettagli dell’accordo e le possibili alternative. Le ultime sul futuro del bomber nigeriano.-PSG, 30 milioni die Al-NAPOLI – La trattativa tra Napoli e Paris Saint-Germain per Victorè entrata in una fase critica. Secondo quanto riportato da Fabrice Hawkins, giornalista di RMC Sport, il club francese ha raggiunto un accordo con l’attaccante nigeriano, ma lacon il Napoli sulla valutazione del cartellino resta significativa. RMC Sport rivela che il Napoli valuta110 milioni di euro, mentre il PSG non intende spingersi oltre gli 80 milioni. Questa differenza di 30 milioni sta bloccando la trattativa, nonostante l’accordo tra il giocatore e il club parigino. Luis Campos, direttore sportivo del PSG, sta lavorando per sbloccare la situazione.