Rischia di morire in piscina Decisivo il massaggio cardiaco del maestro di salvamento

(Di martedì 23 luglio 2024) Tutto in pochi minuti, che sono sembrati lunghissimi e piotevano terminare in tragedia: un giovane hato diannegato, ma la prontezza di una persona presente ha evitato la tragedia. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di domenica in unadi Montopoli: attimi di panico quando un ragazzino minorenne hato di annegare. "Tutto è successo intorno alle 16 - racconta Gian Carlo Perrotta,di-. Ero lì a fare il bagno quando un giovane è andato sul fondo della". Immediato l’intervento dei bagnini della struttura, che sono subito intervenuti per portare a bordo vasca il ragazzino, un minore, 17enne di origine marocchina. "Non ho aspettato un secondo di più, perché il ragazzo era grave, in arresto- prosegue Perrotta -. Dato che sono istruttore del 118, sono subito intervenuto con il