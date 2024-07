Responsabile delle falle nella sicurezza lascia il capo del Secret service

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 23 luglio 2024) Una fallache è costata la vita a un uomo e ha portato al ferimento di due persone, con il candidato alla Casa Bianca Donald Trump che per pochi centimetri non è stato ucciso. L'attentato in Pennsylvania a opera del 20enne Matthew Cook - ucciso dalle forze di polizia dopo gli spari contro il palco del comizio - fa registrare le dimissioni della direttrice del, l'agenzia che protegge i presidenti e i candidati alla Casa Bianca, Kimberly Cheatle che hato l'incarico dicendo in una lettera allo staff che si assume la "piena responsabilità", riporta il Washington Post. "Alla luce dei recenti eventi, è con il cuore pesante che ho preso la difficile decisione di dimettermi dal vostro incarico di Direttore", ha scritto Cheatle, che è stato sottoposto a forti pressioni per dimettersi dopo le enormia Butler.