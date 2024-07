Quartiere Quattrograna | le nuove case alle prime 17 famiglie

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 23 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto “Questa mattina abbiamo consegnato i primi 17 alloggi realizzati anell’ambito del programma di sostituzione edilizia e riqualificazione abitativa portato avanti dal Comune di Avellino negli ultimi anni”. Così il sindaco Laura Nargi che prosegue: “È una splendida notizia per leassegnatarie, alcune di queste anche con bambini, che finalmente lasceranno i vecchi prefabbricati degradati per trovare una sistemazione più dignitosa all’interno dei nuovi edifici di edilizia residenziale pubblica A questi alloggi se ne aggiungeranno altri 2, attualmente in fase di ultimazione e riservati ai nuclei familiari con persone con ridotta o scarsa mobilità, nell’ambito del piano di spostamento messo in atto per tutelare la dignità abitativa e migliorare la qualità del vivere all’interno dei quartieri della città.