Pubblicato il XII rapporto sull’Economia del Mare | la provincia spezzina cresce e si conferma leader in Italia nel settore

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di martedì 23 luglio 2024) È stato recentementeil XIIdel2024, che riporta i dati aggiornati relativi alladella Spezia per ildella nautica, evidenziando un territorio in costante crescita con risultati significativi a livello nazionale. L’economia delgenera alla Spezia un valore aggiunto di 1.145,3 milioni di euro,ndo la città al terzo posto ine mostrando un sensibile aumento rispetto agli 812 milioni dell’anno precedente. Ilsottolinea che La Spezia è la primana per incidenza delle imprese dell’Economia del, con una crescita di 0,3 punti percentuali rispetto all’anno scorso.