Lui l’ha lasciata Coppia vip finita in questa estate italiana la bellissima attrice torna single

(Di martedì 23 luglio 2024) Ètra la famosae il fidanzato. Ad annunciarlo è stata la stessa artista che aveva conosciuto quello che pensava fosse il suo grande amore durante le riprese di “Doc Nelle tue mani“. Qualche tempo fa a Verissimo aveva dichiarato: “In questo momento sono sola, sto vivendo tanto tempo a contatto con gli animali e la natura. Quando non lavoro passo le mie giornate in maneggio con i cavalli, ed è una dimensione che mi sta facendo tanto bene”. Poi l’incontro con Alessandro, all’epoca maestro di equitazione: “Con Alessandro ci siamo conosciuti nel 2021 grazie ai cavalli – aveva rivelato l’– Avevo voglia di fare un giro su questi splendidi animali, per conto mio, per stare a contatto il più possibile con la natura. Ho cercato su Internet un maneggio ed è uscito il numero di telefono di Alessandro, maestro di equitazione”. Ma ora è tutto finito.