Lo studio ‘senza olio di palma’ può costare fino a 52mln ettari di deforestazione

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di martedì 23 luglio 2024) (Adnkronos) – L’ipotetica sostituzione dell'di palma con altri oli potrebbe comportare un aumento dellaa 52 milioni dia livello globale. Sarebbe questo il costo di un mondo “senzadi palma” secondo lo“Deforestation and greenhouse gas emissions could arise when replacing palm oil with other vegetable oils” condotto L'articolo Lodipuòdiproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.